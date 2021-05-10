新型コロナウイルスの「まん延防止等重点措置」の適用が九日始まった北海道、岐阜、三重の三道県は、対象区域の飲食店などに営業時間の短縮や酒類提供の終日自粛を要請し、野外のバーベキューも控えるよう求めた。三道県で新規感染者が急増し、岐阜、三重両県では隣県の愛知が十二日から緊急事態宣言に切り替わることが決まっており、重点措置の適用で拡大防止を狙う。

岐阜県は、愛知との県境付近を中心に岐阜市など十六市町を指定。飲食店などに午後八時までの時短や終日酒類を提供しないことを要請したほか、県が管理する河川敷の入り口を閉鎖し、バーベキューの自粛を求めた。

三重県の対象区域は十二市町。愛知県に近い四日市、桑名両市など県北部と、大阪府への通勤圏の伊賀市など県西部で、飲食店のほか、大規模な集客施設にも、生活必需品の売り場を除いて午後八時までの時短を求めた。北海道は対象の札幌市で十二〜三十一日、飲食店やカラオケボックスなどの営業時間を午後八時までとし、店内持ち込みを含め酒類提供の終日停止を要請する。地下鉄の終電も繰り上げる。

政府は東京、京都、大阪、兵庫四都府県に発令した緊急事態宣言の期限を十一日から三十一日に...

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