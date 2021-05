ライブイベント『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 3rd Live! School Idol Festival ~夢の始まり~』の様子(C)2020 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

『ラブライブ!』シリーズのスクールアイドル・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のライブイベント『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 3rd Live! School Idol Festival ~夢の始まり~』が9日、埼玉・メットライフドームで開催された。大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、楠木ともり(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、応援出演として矢野妃菜喜(高咲侑役)が出演した。

アニメのオープニングテーマ「虹色Passions!」でスタートしたライブ。歌い終えるとメンバーそれぞれのコール&レスポンスを披露することになり、相良は「みんなのプリンセス、かすみんだよ~! (ファンから、かすかすー!)、かすかすじゃなくて、かすみんですぅー!(かわいいよー)」と大盛り上がり。

続いて楠木は「みなさん、邪悪なものに取りつかれていますよ!(助けて~)、せつ菜☆スカーレットストーム!(うわ~)、きょうもまた世界を救ってしまいました!」と満面の笑みを見せた。

一方、鬼頭は、近江彼方がいつも眠そうにしているということもあって「きょうもコーレスいきたいと思いましゅ…」と目をつぶり“睡眠”。その姿にメンバーは「あ、寝ちゃった」「寝ちゃったね」と反応し、「彼方ちゃん起きて~」とファンとともに起こすと、「みんなのライトのおかげで、お目目ぱっちり! きょうも頑張るよ~!」と意気込んだ。

その後、それぞれのソロ曲を披露したメンバーたち。トークコーナーでは大西は「東京ドームにも行きたいー! 紅白歌合戦にだって出たい!」と叫びながら「もっともっと、みんなで叶えていきたい夢がたくさんあるので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします!」とファンとともに歩むことを宣言した。

■セットリスト

01.虹色Passions! / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

02.CHASE! / 優木せつ菜(CV.楠木ともり)

03.Dream with You / 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

04.Poppin' Up! / 中須かすみ(CV.相良茉優)

05.DIVE! / 優木せつ菜(CV.楠木ともり)

06.サイコーハート / 宮下 愛(CV.村上奈津実)

07.La Bella Patria / エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)

08.ツナガルコネクト / 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

09.Butterfly / 近江彼方(CV.鬼頭明里)

10.Solitude Rain / 桜坂しずく(CV.前田佳織里)

11.VIVID WORLD / 朝香果林(CV.久保田未夢)

12.Awakening Promise / 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

13.夢がここからはじまるよ / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

14.NEO SKY, NEO MAP! / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

15.Sweet Eyes / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

16.全速ドリーマー / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

17.未来ハーモニー / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

EN1.TOKIMEKI Runners / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

EN2.ソロ曲メドレー

(1)友 & 愛 / 宮下 愛(CV.村上奈津実)

(2)My Own Fairy-Tale / 近江彼方(CV.鬼頭明里)

(3)オードリー / 桜坂しずく(CV.前田佳織里)

(4)開花宣言 / 上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

(5)テレテレパシー / 天王寺璃奈(CV.田中ちえ美)

(6)Wish / 朝香果林(CV.久保田未夢)

(7)MELODY / 優木せつ菜(CV.楠木ともり)

(8)☆ワンダーランド☆ / 中須かすみ(CV.相良茉優)

(9)声繋ごうよ / エマ・ヴェルデ(CV.指出毬亜)

EN3.Love U my friends / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

EN4.NEO SKY, NEO MAP! / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

