指原莉乃がプロデュースする11人組アイドルグループ「=LOVE」(イコールラブ)が8日、茨城・結城市民文化センターアクロス・大ホールで全国ツアー『=LOVE 全国ツアー2021 「全部、内緒。」』の初日を迎えた。メンバー全員の出身地を回り、全国9会場計全11公演が行われる。

1stアルバム『全部、内緒。』(12日発売)を記念したツアー初日の茨城公演では、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底し、キャパシティの半分となる約600人の有観客で行うと同時に有料生配信も実施。ライブの幕開けを告げる「Overture」が流れると、幻想的なシチュエーションの中メンバーがステージに登場し、アルバムリード曲の「桜の咲く音がした」を披露した。曲中には、衣装が淡い桜色に変化する春らしい演出でも魅せる。

続いて、音嶋莉沙が初のセンターを務める新曲「cinema」、野口衣織ソロのロックナンバー「拝啓 貴方様」を初披露。さらに、5日にミュージックビデオを公開したばかりの齊藤なぎさソロ曲「現役アイドルちゅ〜」では、ピンクのフリフリ衣装でアイドルのリアルな心情をキュートに歌い、ファンをメロメロにさせた。

アルバム収録のユニットメンバーによる新曲も披露。野口衣織・諸橋沙夏がWセンターを務める「24/7」では、ビートの利いた激しいダンスナンバーでアーティスティックなダンスをパフォーマンス。大谷映美里・佐々木舞香がWセンターを務める「お姉さんじゃダメですか?」では、少しレトロなメロディーをポジティブな歌声で届けた。

凱旋公演となった茨城出身の野口は「やっと私の地元・茨城でライブすることができて、本当に本当にうれしいです。ただいま~!」と喜びを爆発させ、音嶋莉沙は「全国ツアーが無事に開催されたことをうれしく思っています、これからも、どんどん=LOVEについてきてください!」と呼びかけた。

アルバムに収録されるすべての新曲を初披露した初日公演のアンコールのラストには、アルバムリード曲「桜の咲く音がした」を再びパフォーマンス。野口は「地元茨城で、客席を満員にしてライブができる日が早く来ることを願っています」と新型コロナウイルスの収束を願った。

本ツアーは、齊藤なぎさと瀧脇笙古の出身地・神奈川の横浜アリーナで7月7日にファイナルを迎える。

■=LOVE全国ツアー「全部、内緒。」初日セットリスト

★アルバム「全部、内緒。」収録の新曲

01. Overture

02. 桜の咲く音がした ★

03. Want you! Want you!

04. cinema ★

05. 探せ ダイヤモンドリリー

06. 拝啓 貴方様 ★

07. 現役アイドルちゅ〜 ★

08. 24/7 ★

09. お姉さんじゃダメですか? ★

10. CAMEO

11. ズルいよ ズルいね

12. いらないツインテール

13. 手遅れcaution

14. セノビーインラブ ★

15. しゅきぴ

16. 「部活中に目が合うなって思ってたんだ」

17. 「君と私の歌」

18. 青春“サブリミナル”

19. Oh! Darling ★

【アンコール】

ENC1. ようこそ! イコラブ沼

ENC2. =LOVE

ENC3. 桜の咲く音がした ★

■ツアー日程 ※出身メンバー

5月8日(土):茨城・結城市民文化センターアクロス・大ホール ※野口衣織

5月15日(土):福岡・福岡市民会館 ※音嶋莉沙

5月21日(金):埼玉・さいたま市文化センター ※大場花菜

5月23日(日):愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール松戸森のホール ※佐々木舞香

5月29日(土):広島・広島上野学園ホール ※山本杏奈

6月15日(火):栃木・栃木県総合文化センター ※齋藤樹愛羅

6月22日(火):東京・中野サンプラザホール ※大谷映美里・高松瞳

6月26日(土):福島・とうほう・みんなの文化センター(福島県文化センター) ※諸橋沙夏

7月7日(水):神奈川・横浜アリーナ ※齊藤なぎさ・瀧脇笙古

関連キーワード 音楽