【阪神】初スタメンの「6番・右翼」ロハス・ジュニアは4タコほろ苦デビュー
2021年5月8日 16時48分
◇8日 DeNA1―4阪神（横浜）
阪神に今季加入した新助っ人のロハス・ジュニア外野手（30）が「6番・右翼」で来日初先発した。しかし、初打席で二塁への併殺打を記録するなど、4打数無安打でのほろ苦デビューとなってしまった。
第3打席は外角低めのフォークに空振り三振。第4打席も外角変化球に見逃し三振と、今後に課題を残した。
ロハス・ジュニアは昨季の韓国リーグで本塁打と打点の2冠。今季加入し、2軍成績は出場9試合で打率2割ながら、本塁打2本と長打力を見せていた。
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