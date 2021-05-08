ボート 大石・冨田組と荒川が五輪代表 ＡＯ予選制す
2021年5月8日 07時35分 (5月8日 07時37分更新)
東京五輪アジア・オセアニア（ＡＯ）予選最終日は７日、東京都江東区の海の森水上競技場で決勝が行われ、女子軽量級ダブルスカルの大石綾美（アイリスオーヤマ）冨田千愛（関西電力）組、男子シングルスカルの荒川龍太（ＮＴＴ東日本）がともに１位となり、五輪代表に決まった。大石、冨田組は２大会連続、荒川は初の五輪出場となる。
＜おおいし・あやみ＞ 女子軽量級ダブルスカルで冨田とペアを組み、１５年ユニバーシアード金メダル、五輪初出場の１６年リオデジャネイロ大会は１２位。愛知・猿投農林高、早大、中部電力を経てアイリスオーヤマ。１６９センチ、６０キロ。３０歳。愛知県出身。
＜とみた・ちあき＞ 大石とペアを組んだ女子軽量級ダブルスカルで１５年ユニバーシアード金メダル、五輪初出場の１６年リオデジャネイロ大会は１２位。１９年世界選手権軽量級シングルスカルで日本女子初の銀メダル。鳥取・米子東高、明大、明大大学院出、関西電力。１６７センチ、５８キロ。２７歳。鳥取県出身。
＜あらかわ・りゅうた＞ １８年ジャカルタ・アジア大会シングルスカルは銅メダル。昨年の全日本選手権はエイトで大会史上初の５連覇に貢献。神奈川・聖光学院高、一橋大出、ＮＴＴ東日本。１８５センチ、８６キロ。２６歳。神奈川県出身。
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