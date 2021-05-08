東海地方では、愛知県に緊急事態宣言の適用、岐阜、三重両県にまん延防止等重点措置の指定が決まった。愛知県は全域で、岐阜県では十六市町、三重県では十二市町で飲食店に時間を問わず酒類を提供しないよう要請する。愛知県は七日、一日の新型コロナウイルス感染者数が四百四十三人、岐阜県は百三十人でともに過去最多を記録した。

愛知県では十二日から三十一日まで、全域の飲食店で、午後八時までの時短営業を求める。酒類やカラオケ設備を提供する店には休業を要請し、食事だけを出す場合などは時短営業の対象とする。応じた店には一日当たり中小企業は四万〜十万円、大企業は最大二十万円の協力金を支給する。

百貨店や大型商業施設、映画館などには午後八時までの時短営業を求め、スポーツを含む大規模イベントの入場者は、上限を五千人とする。大村秀章知事は「現下の大変厳しい状況を理解いただき、感染防止対策の徹底をいま一度お願いしたい」と話した。

岐阜県では、先月末に出した独自の非常事態宣言に基づき、現在、岐阜市など十六市町で飲食店に午後八時までの時短要請を実施。「まん延防止」の対象地域もこの自治体とし、九日から三十一日まで継続する。時...