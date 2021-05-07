タイBL『Nitiman The Series』をタイの放送からいち早くU-NEXTが日本初、独占配信。5月14日スタート

動画配信サービス「U-NEXT」で、タイで放送開始されたばかりの新作BLドラマ『Nitiman The Series』が、14日正午より日本語字幕版で独占配信される（毎週1話ずつ配信）。

本作は、『SOTUS S』『Our Skyy』『Oxygen』など数々の人気タイトルを手掛けた監督による新作。小説を原作としており、大学の工学部を舞台に、生徒たちの恋愛模様を描く。JinとBeBombの2人の関係をはじめ、物語が進むにつれ変化していく恋の行方が見どころ。

主な出演者は、Noh（Noh Phouluang）、Jom（Thanathorn K）、Kong（Sarun Boonmongkol）、Fourwheels（Chayanond Boonmanawong）、Kaownah（Kittipat Kaewcharoen）、Turbo（Chanokchon Boonmanawong）、Winner（Tanatat Kunaneksin）、Dan（Kreansak Muangsaen）、Bhu（Bhudis Viseshchitra）、Tontae（Tinnakorn Puwasakdiwong）。

■U-NEXT

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