WWEデビューが決定したイケメン二郎

昨年12月に世界最大のプロレス団体・WWEと契約したプロレスラー・イケメン二郎が、日本時間8日に開催される「205 Live」でWWEデビュー戦に挑むことが発表された。

対戦カードは、イケメン二郎&オーガスト・グレイのタッグVSトニー・ ニース&アリーヤ・デバリのタッグ。カード発表後、イケメンは自身のツイッターに英語で「I'm really excited!! So This is my debut on the WWE!!(とても興奮している。これが俺のWWEデビューだ)」と投稿した。

イケメンは日本ではTAJIRIの元でトレーニングを受けてWRESTLE-1や全日本プロレスで活躍。昨年12月にWWEと契約して今回念願のWWEデビューを果たす。

関連キーワード エンタメ総合