映画『鬼滅の刃』全米1位 (C)ORICON NewS inc.

アニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が、アメリカで興行収入1位を記録した。日本映画がトップになるのは、1999年公開の『ポケモン・ザ・ファースト・ムービー』以来、22年ぶりの快挙。

アメリカの映画興行情報サイトによると、4月30日から5月2日の興行収入は640万ドル(約7億円)でアメリカでトップに。海外の『鬼滅の刃』公式ツイッターも4日、「Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: MugenTrain is the 1 movie in the U.S. this weekend! Thank you to everyone who watched Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train!」と伝えている。

