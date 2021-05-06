キンプリ、60台以上のカメラで一斉撮影「Beating Hearts」MVメイキング公開
2021年5月6日 12時00分 (5月6日 12時06分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの7thシングル「Magic Touch／Beating Hearts」（19日発売）のうち、「Beating Hearts」ミュージックビデオ（MV）のメイキングダイジェスト映像が6日、公開された。
4月14日にYouTubeで公開された「Beating Hearts」のMVは、60台以上のカメラが360°取り囲んで一斉に撮影する最先端のボリュメトリックキャプチャ技術を採用した話題作。そのメイキング映像のダイジェストがYouTubeで公開となった。
「Beating Hearts」はUHA味覚糖「ぷっちょ」CMソング。CMではキンプリがキレのあるダンスを披露している。
一方の「Magic Touch」も、MVとMVダンスバージョンがYouTubeで公開中。
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