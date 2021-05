KinKi Kids『KinKi Kids O正月コンサート2021』(ジャニーズ エンタテイメント/4月28日発売)※ジャケ写はBlu-ray Disc

KinKi Kids最新映像作品『KinKi Kids O正月コンサート2021』が、初週DVD:2.5万枚、Blu-ray Disc(以下BD):6.3万枚を売り上げ、5月6日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」、「オリコン週間BDランキング」で共に初登場1位を獲得した。

KinKi KidsのDVDの1位は、2010/8/23付の『KinKi Kids concert tour J』(2010 年8 月発売)から12作連続通算19作目となり、「DVD 通算1 位獲得作品数」は歴代2位タイから歴代単独2位【※1】に浮上。BDの1位は、2013/8/19付の『KinKi Kids Concert -Thank you for 15years- 2012-2013』(2013 年8 月発売)から9作連続通算9作目となり、「BD 1 位獲得作品数」で連続&通算共に、歴代単独3位【※2】に浮上した。

また、音楽作品のDVDとBDを合計した同日発表の「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計初週売上8.8万枚で、2014/11/3 付の『KinKi Kids Concert 2013-2014「L」』(2014 年10 月発売)から8作連続通算8 作目の1 位を獲得。さらにDVD、BDでの1位と併せ、映像3部門でも8作連続通算8 作目の1 位となり、「映像3部門同時1位獲得作品数」で連続&通算共に、歴代3位タイから歴代単独3位【※3】へ浮上した。

KinKi Kids初の配信ライブとなる本作は、総勢79名のフルオーケストラを従えたアレンジや、アコースティックアレンジなど、さまざまなライブステージを収録。KinKi Kidsの最新アルバム『O album』からの楽曲に加え、1997/7/28付のオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得したデビューシングル「硝子の少年」などの楽曲が収められている。

【※1】「DVD通算1位獲得作品数」1位…嵐(21作)

【※2】「BD連続1位獲得作品数」1位…関ジャニ∞(12作) 2位…嵐(10作)、「BD通算1位獲得作品数」1位…関ジャニ∞(12作) 2位…嵐(10作)

【※3】「映像3部門同時連続1位獲得作品数」 1位…関ジャニ∞、嵐(10作)、「映像3部門同時通算1位獲得作品数」 1位…関ジャニ∞、嵐(10作)

・DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

・BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付~集計開始

<クレジット:オリコン調べ(2021/5/10付:集計期間:2021年4月26日~5月2日)>

