KinKi Kids『KinKi Kids O正月コンサート2021』（ジャニーズ エンタテイメント／4月28日発売）※ジャケ写はBlu-ray Disc

KinKi Kids最新映像作品『KinKi Kids O正月コンサート2021』が、初週DVD：2.5万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：6.3万枚を売り上げ、5月6日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」、「オリコン週間BDランキング」で共に初登場1位を獲得した。

KinKi KidsのDVDの1位は、2010/8/23付の『KinKi Kids concert tour J』（2010 年8 月発売）から12作連続通算19作目となり、「DVD 通算1 位獲得作品数」は歴代2位タイから歴代単独2位【※1】に浮上。BDの1位は、2013/8/19付の『KinKi Kids Concert -Thank you for 15years- 2012-2013』（2013 年8 月発売）から9作連続通算9作目となり、「BD 1 位獲得作品数」で連続＆通算共に、歴代単独3位【※2】に浮上した。

また、音楽作品のDVDとBDを合計した同日発表の「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」でも、合計初週売上8.8万枚で、2014/11/3 付の『KinKi Kids Concert 2013-2014「L」』（2014 年10 月発売）から8作連続通算8 作目の1 位を獲得。さらにDVD、BDでの1位と併せ、映像3部門でも8作連続通算8 作目の1 位となり、「映像3部門同時1位獲得作品数」で連続＆通算共に、歴代3位タイから歴代単独3位【※3】へ浮上した。

KinKi Kids初の配信ライブとなる本作は、総勢79名のフルオーケストラを従えたアレンジや、アコースティックアレンジなど、さまざまなライブステージを収録。KinKi Kidsの最新アルバム『O album』からの楽曲に加え、1997/7/28付のオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得したデビューシングル「硝子の少年」などの楽曲が収められている。

【※1】「DVD通算1位獲得作品数」1位…嵐（21作）

【※2】「BD連続1位獲得作品数」1位…関ジャニ∞（12作） 2位…嵐（10作）、「BD通算1位獲得作品数」1位…関ジャニ∞（12作） 2位…嵐（10作）

【※3】「映像3部門同時連続1位獲得作品数」 1位…関ジャニ∞、嵐（10作）、「映像3部門同時通算1位獲得作品数」 1位…関ジャニ∞、嵐（10作）

・DVDランキングは1999/4/5付〜集計開始

・BDランキングは2008/7/7付〜集計開始

・ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングは2013/10/14付～集計開始

＜クレジット：オリコン調べ（2021/5/10付：集計期間：2021年4月26日～5月2日）＞

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