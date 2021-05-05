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【中日スタメン】前日プロ1号満塁弾の根尾は「8番・左翼」 野手陣は2戦連続で同じメンバー

2021年5月5日 13時28分

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根尾よ、きょうもガンバレ！

根尾よ、きょうもガンバレ！

◇5日　中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、4日にプロ初本塁打となる満塁弾を放った根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で3試合連続スタメン。野手陣は2戦連続で同じメンバーが、名を連ねた。
　ここまでチームトップの3勝を挙げている勝野昌慶投手（23）は今季、対DeNA2戦2勝で防御率0.75。好相性を追い風に、自身初の3連勝を目指す。
【DeNA】
1番・中・神里
2番・遊・倉本
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・一・ソト
7番・三・宮崎
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野

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