【中日スタメン】前日プロ1号満塁弾の根尾は「8番・左翼」 野手陣は2戦連続で同じメンバー
2021年5月5日 13時28分
◇5日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
試合前にスターティングメンバーが発表され、4日にプロ初本塁打となる満塁弾を放った根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で3試合連続スタメン。野手陣は2戦連続で同じメンバーが、名を連ねた。
ここまでチームトップの3勝を挙げている勝野昌慶投手（23）は今季、対DeNA2戦2勝で防御率0.75。好相性を追い風に、自身初の3連勝を目指す。
【DeNA】
1番・中・神里
2番・遊・倉本
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・一・ソト
7番・三・宮崎
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口
1番・中・神里
2番・遊・倉本
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・一・ソト
7番・三・宮崎
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・勝野
PR情報