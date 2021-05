(上段左から)工藤静香、Koki,、高岡早紀、窪塚洋介、滝川クリステル (下段左から)中尾明慶、仲里依紗、ディーン・フジオカ、早見あかり、つるの剛士 (C)ORICON NewS inc. (C)oricon ME inc.

5月5日はこどもの日。普段メディアで活躍する人気の芸能人も、愛するこどもの前では“親の顔”を見せている。日常のふとした親子時間、記念日の特別な1枚、親子ならではの“そっくり”ショットなど、SNSで見ることができる芸能人たちの貴重なワンシーンをまとめて紹介します。

木村拓哉、工藤静香を両親に持つCocomi、Koki,姉妹。家族の誕生日には、思い出の写真・動画を公開するのが恒例となっており、娘からのキスにメロメロな“キムタクパパ”や、優しい笑顔を見せる“静香ママ”など、トップスターの親近感溢れるプライベートショットに、毎投稿何十万も「いいね」がついている。

“魔性の女”と言われている女優・高岡早紀だが、インスタには“母性”があふれる親子ショットを披露。長身の長男、次男の間で満面の笑みを浮かべる3ショットをはじめ、10歳の誕生日を迎えた長女を愛おしそうに見つめる母親の顔を公開している。中尾明慶、仲里依紗夫妻は、息子の誕生日をディズニーランドでお祝い。ファミリーショットとともに「7歳も元気いっぱい!みんなに優しいあなたでいてね 大好きだよ 愛してる」と、愛のメッセージを送った。

インドネシア人の女性と結婚したディーン・フジオカは、同国で暮らす男女の双子と次男の父親。日本での仕事時は離れ離れに過ごしているが、こどもの誕生日にはかわいらしい我が子の写真とともに「I love you more than words can say. Looking forward to our next trip together(あなたたちのことを言葉では言い尽くせないほど愛しています。次の旅を楽しみにしています)」と、離れていても大事に思う気持ちをストレートにつづっている。

昨年、出産した“新米ママ”の早見あかりは「みてー!可愛いでしょ 愛しきおハゲ」と、娘を抱っこする写真をアップ。「子育てって 可愛い! つら! 可愛い! しんど! 可愛い可愛い可愛い可愛い! って繰り返しだねぇ 笑 頑張りましょう」と、子育て中の素直な気持ちを記すとともに、美しい親子ショットを披露した。

つるの剛士は「8か月ぶりにあいうえお、全員集合」と、第1子長男・詠斗くん【え】、第2子長女・うたさん【う】、第3子次女・おとさん【お】、第4子三女・いろさん【い】、第5子次男・絢斗くん【あ】と、名前の頭文字が“あいうえお”になっている5人兄妹の写真を公開。「みんな似てる~美男美女!!」「つるのさん似と奥さん似、ちゃんと分かれてますね」と反響を呼んだ。

今回紹介したほかにも、多くの芸能人・著名人たちが、我が子への愛が溢れる貴重な“親としての表情”をSNS上でアップしている。きょうは、こどもたちの健やかな成長を願い祝福するとともに、記念になる家族写真を撮ってみては?

