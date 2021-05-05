県内中小企業が金融機関から融資を受ける際に保証人を務める公的機関「県信用保証協会」の二〇二〇年度の保証承諾額が、前年度比八・〇倍の千七百五十八億円に達した。新型コロナウイルスの感染拡大で、県が設けた融資制度の利用が相次いだため。一企業当たりの保証利用残高は八百三十万円増え、企業が抱える借金が膨らんだ一年でもあった。

保証承諾は、件数が四・九倍の一万百五十二件。金額、件数ともに一九九八（平成十）年の金融危機に次ぐ過去二番目の多さ。

保証承諾額の中身をみると、ともに県の融資制度で実質無利子の「県新型コロナウイルス感染症対応資金」の利用が九百九十七億円、「県経営安定資金」が六百六十四億円となり全体の９５・３％を占めた。

一件当たりの平均保証金額は六百五十九万円増の千七百三十二万円と、大口化した。国内初の緊急事態宣言で経済活動がストップしていた「昨年四〜六月に融資を受ける企業が多かった」（同協会担当者）。全体の９８・４％が運転資金としての資金需要だった。

二〇年度分を加えた保証債務残高は、件数が約六千件増の一万五千九百六件、金額は二・六倍の二千百十五億円に膨らんだ。保証利用企業は九千九百七社...

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