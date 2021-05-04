本文へ移動

【中日スタメン】高松に代わり阿部が4試合ぶり復帰 根尾は「8番・左翼」で2試合連続先発

2021年5月4日 13時44分

このエントリーをはてなブックマークに追加
打撃練習する中日・根尾

打撃練習する中日・根尾

◇4日　中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、高松に代わり阿部寿樹内野手（31）が「7番・二塁」で、4試合ぶりにスタメン復帰する。規定最下位の打率1割5分9厘からの巻き返しに期待がかかる。3日にプロ初三塁打を放った根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で2試合連続で先発出場。
　先発マウンドに上がるのは大野雄大投手（32）。今季初勝利を挙げた前回4月27日の阪神戦（バンテリン）に続き、自身2連勝を狙う。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・戸柱
9番・投・大貫
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・大野雄

関連キーワード

PR情報

News最新ニュース

購読試読のご案内

プロ野球はもとより、メジャーリーグ、サッカー、格闘技のほかF1をはじめとするモータースポーツ情報がとくに充実。
芸能情報や社会面ニュースにも定評あり。

中スポ
東京中日スポーツ