【中日スタメン】高松に代わり阿部が4試合ぶり復帰 根尾は「8番・左翼」で2試合連続先発
2021年5月4日 13時44分
◇4日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、高松に代わり阿部寿樹内野手（31）が「7番・二塁」で、4試合ぶりにスタメン復帰する。規定最下位の打率1割5分9厘からの巻き返しに期待がかかる。3日にプロ初三塁打を放った根尾昂内野手（21）は「8番・左翼」で2試合連続で先発出場。
先発マウンドに上がるのは大野雄大投手（32）。今季初勝利を挙げた前回4月27日の阪神戦（バンテリン）に続き、自身2連勝を狙う。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・戸柱
9番・投・大貫
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・戸柱
9番・投・大貫
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・二・阿部
8番・左・根尾
9番・投・大野雄
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