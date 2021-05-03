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大阪で８４７人感染、１９人死亡　知事、緊急事態延長要請明言せず

2021年5月3日 17時41分 (5月3日 17時52分更新)
　あべのハルカス（右）と大阪市街地＝４月

　あべのハルカス（右）と大阪市街地＝４月

　大阪府は３日、８４７人が新型コロナウイルスに感染し、１９人が死亡したと発表した。
　吉村洋文知事は３日、「感染状況は厳しく、医療提供体制の逼迫が緩和されることはしばらくない」と府庁で記者団に語った。ただ、１１日に期限を迎える緊急事態宣言の延長を政府に要請するかどうかに関しては「６日か７日に対策本部会議を開いて判断する」と述べるにとどめた。

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