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【中日スタメン】梅津が今季初登板で新背番号「18」お披露目 根尾は「8番・左翼」で2試合ぶり先発

2021年5月3日 13時26分

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ウオーミングアップする梅津（左）とR・マルティネス

ウオーミングアップする梅津（左）とR・マルティネス

◇3日　中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
　スターティングメンバーが発表され、梅津晃大投手（24）が今季初登板、初先発する。2軍で5試合に先発して防御率1.78と結果を残した右腕が、新背番号18お披露目のマウンドでチームを今季初の3連勝に導く。
　野手では、根尾昂内野手（21）が「8番・左翼」で2試合ぶりにスタメン復帰する。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・ピープルズ
【中日】
1番・中・大島
2番・二・高松
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・遊・京田
8番・左・根尾
9番・投・梅津

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