【中日スタメン】梅津が今季初登板で新背番号「18」お披露目 根尾は「8番・左翼」で2試合ぶり先発
2021年5月3日 13時26分
◇3日 中日―DeNA（バンテリンドームナゴヤ）
スターティングメンバーが発表され、梅津晃大投手（24）が今季初登板、初先発する。2軍で5試合に先発して防御率1.78と結果を残した右腕が、新背番号18お披露目のマウンドでチームを今季初の3連勝に導く。
野手では、根尾昂内野手（21）が「8番・左翼」で2試合ぶりにスタメン復帰する。
【DeNA】
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・ピープルズ
1番・中・桑原
2番・遊・大和
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・二・牧
6番・三・宮崎
7番・一・ソト
8番・捕・嶺井
9番・投・ピープルズ
【中日】
1番・中・大島
2番・二・高松
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・遊・京田
8番・左・根尾
9番・投・梅津
1番・中・大島
2番・二・高松
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・捕・木下拓
7番・遊・京田
8番・左・根尾
9番・投・梅津
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