SUGIZO

ビジュアル系ロックバンド「X JAPAN」のギタリストSUGIZO(51)が2日、自身のツイッターを更新。この日が命日の元メンバーhideさんと、忌野清志郎さんへ思いをつづった。

hideさんは1998年に33歳で、清志郎さんは2009年に58歳でそれぞれ亡くなった。

SUGIZOはhideさんに対しては「またこの日が来た。あれから23年経った。hideさん、貴方がすごく恋しいよ。I really wish you ware here know… with huge Love,」と変わらぬメンバー愛を述べた。

清志郎さんには「このパンデミックに震える世界をどう見ただろう?何を発信しただろう?貴方が今、ここにいてほしかった…。心から鎮魂の祈りを捧げます。敬愛を込めて。」と記し、反骨のアーティストを惜しんだ。