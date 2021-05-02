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大阪１０５７人感染、１６人死亡　６日連続で１０００人超

2021年5月2日 17時56分 (5月2日 18時22分更新)
　大阪・ミナミをマスク姿で歩く人たち＝１日

　大阪・ミナミをマスク姿で歩く人たち＝１日

　大阪府は２日、新型コロナウイルスに１０５７人が感染し、１６人が死亡したと発表した。再び６日連続で新規感染者が千人を超えた。

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