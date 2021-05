声優の大橋彩香(26)が1日、自身初のアリーナライブ『大橋彩香ワンマンライブ2021~Our WINGS~』を千葉・幕張メッセイベントホールにて開催した。約1半ぶりのライブで会場を盛り上げた。

ライブではトロッコに飛び乗りアリーナならではの演出で楽しませた大橋。ドラムのソロ演奏やバンドとのセッション、今回初めて取り入れたレーザーを駆使した演出など、盛りだくさんの内容で怒涛の20曲を完走した。

ライブ中のMCで大橋は「今日このステージに立っていることが本当に奇跡みたいでとってもとっても嬉しいです」と感謝。「これからも私は歌をたくさん歌っていきたいなって思いますし、私の歌が皆さんの楽しい時、悲しい時、悔しい時、色んな感情があると思うんですけど、そんな時にそばに寄り添えるような、そんな歌をこれからも歌っていけたらいいなという風に思っております」とし、「私も今日皆さんからもらったパワーを糧にして、皆さんの翼になれるようにこれからも頑張っていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いします!」と意気込んだ。

■セットリスト

1.START DASH

2.シンガロン進化論

3.NOISY LOVE POWER☆

-MC-

4.にゃんだーわんだーデイズ

5.Super dreaming days

6.キミがいないクリスマスなんて

7.バカだなぁ

-MC-

8.Lovely Days

9.お月さま

10.like the melody

-バンドダンサー紹介-

-Dram Solo-

-Laser Solo-

11.Winding Road

12.MASK

13.HOWL

14.ロンリーサンシャイン

-SE-

15.NOT YET

16.Sentimen-Truth

17.ハイライト

-MC-

18.流星タンバリン

19.ワガママMIRROR HEART

20.ダイスキ。

-エンドロール-

Give Me Five!!!!! ~Thanks my family◆~

(◆=ハート)

関連キーワード アニメ