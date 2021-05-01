打撃練習する大島

◇１日 巨人―中日（東京ドーム）

巨人ー中日戦のスターティングメンバーが発表された。４月３０日の試合を欠場した大島洋平外野手（３５）がスタメン復帰。代役で１番に起用され、２安打１打点だった高松渡内野手（２１）が２番。４試合連続スタメン出場中だった根尾昂内野手（２１）はベンチスタートとなった。

先発の小笠原慎之介投手（２３）は、前回４月２５日のヤクルト戦（神宮）では４被弾を浴びて、２敗目を喫しており、雪辱に挑む。

【中日】

１番・中・大島

２番・二・高松

３番・右・ガーバー

４番・一・ビシエド

５番・三・高橋周

６番・左・福田

７番・捕・木下拓

８番・遊・京田

９番・投・小笠原

【巨人】

１番・右・梶谷

２番・遊・坂本

３番・中・丸

４番・三・岡本和

５番・一・スモーク

６番・左・ウィーラー

７番・二・ウレーニャ

８番・捕・大城

９番・投・今村