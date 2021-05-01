【中日スタメン】大島が１番に復帰、２番は高松、根尾ベンチスタートに
2021年5月1日 13時36分
◇１日 巨人―中日（東京ドーム）
巨人ー中日戦のスターティングメンバーが発表された。４月３０日の試合を欠場した大島洋平外野手（３５）がスタメン復帰。代役で１番に起用され、２安打１打点だった高松渡内野手（２１）が２番。４試合連続スタメン出場中だった根尾昂内野手（２１）はベンチスタートとなった。
先発の小笠原慎之介投手（２３）は、前回４月２５日のヤクルト戦（神宮）では４被弾を浴びて、２敗目を喫しており、雪辱に挑む。
【中日】
１番・中・大島
２番・二・高松
３番・右・ガーバー
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・左・福田
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・小笠原
２番・二・高松
３番・右・ガーバー
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・左・福田
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・右・梶谷
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・三・岡本和
５番・一・スモーク
６番・左・ウィーラー
７番・二・ウレーニャ
８番・捕・大城
９番・投・今村
１番・右・梶谷
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・三・岡本和
５番・一・スモーク
６番・左・ウィーラー
７番・二・ウレーニャ
８番・捕・大城
９番・投・今村
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