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【中日スタメン】大島が１番に復帰、２番は高松、根尾ベンチスタートに

2021年5月1日 13時36分

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打撃練習する大島

打撃練習する大島

◇１日　巨人―中日（東京ドーム）
　巨人ー中日戦のスターティングメンバーが発表された。４月３０日の試合を欠場した大島洋平外野手（３５）がスタメン復帰。代役で１番に起用され、２安打１打点だった高松渡内野手（２１）が２番。４試合連続スタメン出場中だった根尾昂内野手（２１）はベンチスタートとなった。
　先発の小笠原慎之介投手（２３）は、前回４月２５日のヤクルト戦（神宮）では４被弾を浴びて、２敗目を喫しており、雪辱に挑む。
　【中日】
１番・中・大島
２番・二・高松
３番・右・ガーバー
４番・一・ビシエド
５番・三・高橋周
６番・左・福田
７番・捕・木下拓
８番・遊・京田
９番・投・小笠原
【巨人】
１番・右・梶谷
２番・遊・坂本
３番・中・丸
４番・三・岡本和
５番・一・スモーク
６番・左・ウィーラー
７番・二・ウレーニャ
８番・捕・大城
９番・投・今村

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