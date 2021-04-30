【中日スタメン】大島と不調阿部が外れ俊足の高松&滝野を先発起用…先発・柳がG菅野と投げ合う
2021年4月30日 17時34分
◇30日 巨人―中日（東京ドーム）
巨人―中日戦のスターティングメンバーが発表された。
中日が機動力アップで得点増を狙う。中日・与田剛監督（55）は、「1番・二塁」で高松渡内野手（21）を、「6番・中堅」で滝野要外野手（24）を起用した。俊足が武器の若竜2人が、リーグ最小77得点と得点力不足に悩む竜の流れを変えられるか。
また、打率3割2分4厘と好調な大島が今季2度目のスタメン落ち。25日のヤクルト戦（神宮）は背中の張りで欠場していた。さらに、打率1割5分9厘と不調の阿部もスタメン落ちとなった。
【中日】
1番・二・高松
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・中・滝野
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・柳
1番・二・高松
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・中・滝野
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・柳
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・左・ウィーラー
7番・二・若林
8番・捕・大城
9番・投・菅野
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・左・ウィーラー
7番・二・若林
8番・捕・大城
9番・投・菅野
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