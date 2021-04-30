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【中日スタメン】大島と不調阿部が外れ俊足の高松&滝野を先発起用…先発・柳がG菅野と投げ合う

2021年4月30日 17時34分

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ベンチで滝野（左）と話す与田監督

ベンチで滝野（左）と話す与田監督

◇30日　巨人―中日（東京ドーム）
　巨人―中日戦のスターティングメンバーが発表された。
　中日が機動力アップで得点増を狙う。中日・与田剛監督（55）は、「1番・二塁」で高松渡内野手（21）を、「6番・中堅」で滝野要外野手（24）を起用した。俊足が武器の若竜2人が、リーグ最小77得点と得点力不足に悩む竜の流れを変えられるか。
　また、打率3割2分4厘と好調な大島が今季2度目のスタメン落ち。25日のヤクルト戦（神宮）は背中の張りで欠場していた。さらに、打率1割5分9厘と不調の阿部もスタメン落ちとなった。
　【中日】
1番・二・高松
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・中・滝野
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・柳
【巨人】
1番・右・梶谷
2番・遊・坂本
3番・中・丸
4番・三・岡本和
5番・一・スモーク
6番・左・ウィーラー
7番・二・若林
8番・捕・大城
9番・投・菅野

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