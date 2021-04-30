◇30日 巨人―中日（東京ドーム）

巨人―中日戦のスターティングメンバーが発表された。

中日が機動力アップで得点増を狙う。中日・与田剛監督（55）は、「1番・二塁」で高松渡内野手（21）を、「6番・中堅」で滝野要外野手（24）を起用した。俊足が武器の若竜2人が、リーグ最小77得点と得点力不足に悩む竜の流れを変えられるか。

また、打率3割2分4厘と好調な大島が今季2度目のスタメン落ち。25日のヤクルト戦（神宮）は背中の張りで欠場していた。さらに、打率1割5分9厘と不調の阿部もスタメン落ちとなった。

【中日】

1番・二・高松

2番・遊・京田

3番・右・ガーバー

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・中・滝野

7番・捕・木下拓

8番・左・根尾

9番・投・柳

【巨人】

1番・右・梶谷

2番・遊・坂本

3番・中・丸

4番・三・岡本和

5番・一・スモーク

6番・左・ウィーラー

7番・二・若林

8番・捕・大城

9番・投・菅野