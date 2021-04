日本オリジナル2021年「スター・ウォーズの日」キーアート (C)& TM Lucasfilm Ltd.

毎年5月4日は、世界中のスター・ウォーズ ファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ「スター・ウォーズの日」。昨年に続いて今年もオンラインイベント「“STAR WARS DAY” 2021- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」の開催が決定している。今年は、【5月4日午後5時04分】に「#フォースと共にあらんことを」をSNSで一斉投稿するチャレンジに向けた番組も配信する。そのタイムテーブルや出演者が発表された。

午後2時からは、『クイズ みんなの「スター・ウォーズの日」2021』を配信。品川祐(品川庄司)がMCを務め、稲田直樹(アインシュタイン)、野本真貴子(細いとメガネ)、坂本純一(GAG)、衝撃デリバリー(和田ランダマイザ・杉本 佳津山)らスター・ウォーズ好き芸人が、スター・ウォーズに関するクイズに挑戦。ルーカスフィルム公認コスチューム団体所属の大ファンのお宅を訪問した「ステイホーム期間中の驚くべき活動を拝見!」や、「クイズ!スター・ウォーズを知らない人に聞きました」、方言で聞き取る「スター・ウォーズ 名言クイズ」などさまざまなクイズを出題していく。

午後4時25分からは、『カウントダウン「スター・ウォーズの日」2021』を配信。一斉投稿チャレンジまでの時間を、日本中のファンとつながり、共に盛り上げるライブ配信番組。MCはDJ TARO、ゲストに川島明(麒麟)、ミキ(亜生・昴生)、フリーアナウンサーの坂本麻子、オンラインで参加するスター・ウォーズ コスチューム団体の人たちと共に、午後5時04分を迎えよう。「Disney+(ディズニープラス)」で独占配信開始される新作アニメ『スター・ウォーズ:バッド・バッチ』の見どころ紹介やキャンペーンで募集したファンからのスター・ウォーズ愛あふれる投稿も紹介する。

■「“STAR WARS DAY” 2021- MAY THE 4TH BE WITH YOU-」

4月30日~5月5日

https://starwars.disney.co.jp/mt4.html

