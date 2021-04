『THE MARKET powered by TBS』と人気漫画『ピーナッツ』がコラボ (C)2021 Peanuts Worldwide LLC

開局70年を迎えるTBS(前身:ラジオ東京)が、同じく誕生70周年を迎えるチャールズ・モンロー・シュルツ氏の漫画『ピーナッツ』と特別コラボすることが28日、発表された。

東京・赤坂にオープンしたフラッグシップストア『THE MARKET powered by TBS』で、5月14日からTBSとスヌーピーの限定コラボグッズを販売する。開局当時を彷彿とさせるレトロなテレビモニターをのぞき込むスヌーピーとチャーリー・ブラウンをキーアートとして、同店舗限定のコラボ商品などを展開する。

今回のコラボは、3つのテーマに分けて展開していく予定で、第1弾テーマは「Always be with you. いつだって、君と一緒さ。」。TBSを思わせる青いテレビと、そこに集まりテレビに夢中になるピーナッツ・ギャングがキーアート。テレビと『ピーナッツ』が身近であるように、テレビと視聴者もいつも一緒であることを象徴している。

■店舗情報

『THE MARKET powered by TBS』

住所:東京都港区赤坂5-3-1

営業時間:11:00~19:00

定休日:なし(年末年始をのぞく)

電話番号:03-3505-7836

※新型コロナウイルスの流行状況などにより変更となる可能性あり。

関連キーワード エンタメ総合