3rdシングル「CHALLENGER」発売記念のYouTube生配信を実施したJO1(C)LAPONE ENTERTAINMENT

11人組グローバルボーイズグループ・JO1の3rdシングル「CHALLENGER」が28日に発売されたことを記念し、YouTubeチャンネルで午後6時から生配信を実施した。

メンバー全員でこの日発売されたシングル「CHALLENGER」の初回限定盤A(CD+DVD)、初回限定盤B(CD+フォトブックレット)、通常盤(CD)を開封し、封入されているトレーディングカードやフォトブックレットなどを紹介。デジタルメッセージカードをダウンロードすると、リーダーの與那城奨は「全員分集めたい、コンプリートしたい」といい、メンバーも同調した。

今作は「JO1、未知の世界へ踏み出す」がコンセプト。リード曲「Born To Be Wild」MVフルバージョンの再生回数が400万回を超え、バイクのアクセルをブンブンとふかす動きを模した“ブンブンダンス”も話題となるなか、これまでで最もパフォーマンスの難易度が高いという収録曲「Speed of Light」のPERFORMANCE VIDEOを解禁し、ファンとともに鑑賞した。

光のような速さで突き抜けて前に進む気持ちを表したという楽曲「Speed of Light」のスピーディーなダンスに、メンバーは「かっけぇー」「かっこいい!」「すばらしい」と自画自賛。帽子を触っている回数をいじられた豆原一成は「40回くらい」と笑い、途中で衣装が変わっているのは「衣装がめっちゃでかくて踊りにくかったからシャツにしてもらった」と裏話を明かした。

配信中には、2月20日に行われたオンラインライブ『STARLIGHT DELUXE』のDVD/Blu-rayをファンクラブ会員限定で発売することを発表。5月5日午後3時~5月12日までの期間中に申し込むと、エンドロールにユーザーの名前がクレジットされることが告知され、JAM(JO1ファン)を喜ばせた。ライブの裏話で盛り上がり、川西拓実は「次のライブではJAMの皆さんに会いたいです」と指ハートを送った。

終盤にはオリコンデイリーシングルランキング(4/27付)で1位を獲得したことが発表され、メンバーは「皆さん、本当にありがとうございます」と声をそろえて歓喜。この日MCを務めた白岩瑠姫は「これからももっともっと頑張るのでよろしくお願いします」とファンに伝えた。「Speed of Light」のPERFORMANCE VIDEOは、生配信終了後、午後7時からYouTubeで公開された。

