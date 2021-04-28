◇28日 中日―阪神(バンテリンドームナゴヤ)

スターティングメンバーが試合前に発表され、中日では、この日に出場選手登録された新外国人のマイク・ガーバー外野手(28)が「3番・右翼」でデビューする。2軍の出場4試合では打率3割5分7厘だった背番号99が、打線の起爆剤になれるかどうか。根尾昂内野手(21)は「8番・左翼」で2試合連続スタメン。27日の阪神戦では、いずれもプロ初となる長打とマルチ安打をマークした。

先発マウンドを任されたのは勝野昌慶投手(23)。7イニング1失点で2勝目を挙げた前回登板のDeNA戦(21日)に続く快投を目指す。

【阪神】

1番・中・近本

2番・二・糸原

3番・一・マルテ

4番・三・大山

5番・左・サンズ

6番・右・佐藤輝

7番・捕・梅野

8番・遊・木浪

9番・投・青柳

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・右・ガーバー

4番・一・ビシエド

5番・三・高橋周

6番・二・阿部

7番・捕・木下拓

8番・左・根尾

9番・投・勝野