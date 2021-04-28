【中日スタメン】新外国人・ガーバー「3番・右翼」デビュー 根尾も「8番・左翼」で出場
2021年4月28日 17時12分
◇28日 中日―阪神(バンテリンドームナゴヤ)
スターティングメンバーが試合前に発表され、中日では、この日に出場選手登録された新外国人のマイク・ガーバー外野手(28)が「3番・右翼」でデビューする。2軍の出場4試合では打率3割5分7厘だった背番号99が、打線の起爆剤になれるかどうか。根尾昂内野手(21)は「8番・左翼」で2試合連続スタメン。27日の阪神戦では、いずれもプロ初となる長打とマルチ安打をマークした。
先発マウンドを任されたのは勝野昌慶投手(23)。7イニング1失点で2勝目を挙げた前回登板のDeNA戦(21日)に続く快投を目指す。
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・木浪
9番・投・青柳
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・右・ガーバー
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・左・根尾
9番・投・勝野
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