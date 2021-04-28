ABEMA『呪術廻戦』全話、一挙放送決定 5月9日・16日に2週連続
2021年4月28日 16時20分 (4月28日 17時06分更新)
ABEMAは28日、「ABEMAアニメフェス」と題して4月末から5月末まで、さまざまな人気アニメを無料放送していくことを発表した。5月9日からは、「ABEMAアニメ2チャンネル」にて、テレビアニメ『呪術廻戦』を一挙放送し、9日に第1話から第13話、16日に第14話から第24話を放送する。
■放送日時＆番組
・第1話～第13話
放送日時：5月8日（土）深夜1時20分～
5月9日（日）午後6時～、午後11時45分
・第1話～第13話
放送日時：5月8日（土）深夜1時20分～
5月9日（日）午後6時～、午後11時45分
・第14話～第24話
放送日時：5月15日（土）午後8時～
2021年5月16日（日）午後0時30分～、午後6時～
放送日時：5月15日（土）午後8時～
2021年5月16日（日）午後0時30分～、午後6時～
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