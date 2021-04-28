K-POP番組『ミュージックバンク』BTS出演回を「Paravi」で無料配信中（写真は#1017） Licensed by KBS Media Ltd. （C）KBS. All rights reserved

動画配信サービス「Paravi」が、韓国の放送局KBSで放送されている人気音楽番組『ミュージックバンク』を4月30日からレギュラー配信する。これを記念し、BTSやTWICE、SEVENTEENら人気アーティストが出演した過去のベストセレクション10本が、きょう28日正午から5月9日までの期間限定で無料配信開始となった。

『ミュージックバンク』は日本でも人気のある韓国のトップアーティストから注目の新人まで、最新のK-POPを楽しめるミュージックショー。MCはTOMORROW X TOGETHERのスビンとOH MY GIRLのアリンが務める。Paraviでは2月26日放送分を4月30日から配信し、以降、毎週金曜に日本語字幕付きでレギュラー配信する。

これに先駆け、きょう28日から過去のベストセレクション10本を5月9日午後11時59分までの期間限定で無料配信。“神回”が数多くある中、Paraviの韓国コンテンツ担当者たちが会議を重ねて10本を選出した。期間中はParavi未登録でも、何度も視聴できる。

■『ミュージックバンク』レギュラー配信

配信日時：4月30日から配信スタート、以降、毎週金曜配信

字幕：あり

MC：スビン（TOMORROW X TOGETHER）、アリン（OH MY GIRL）

■『ミュージックバンク』ベストセレクション無料配信ラインナップ

#784（2015/5/1）：BTS、Red Velvet、OH MY GIRL、CLC、HOTSHOT

#836（2016/5/13）：BTS、SEVENTEEN、TWICE、NCT U、ティファニー

#901（2017/9/29）：BTS、B1A4、PENTAGON、April、Golden Child

#930（2018/5/25）：BTS、(G)I-DLE、N.Flying、VICTON、LOVELYZ

#944（2018/8/31）：BTS、Stray Kids、NCT DREAM、SF9、(G)I-DLE

#976（2019/4/19）：BTS、Stray Kids、IZ*ONE、SUPER JUNIOR-D&E

#977（2019/4/26）：BTS、TWICE、TOMORROW X TOGETHER、N.Flying

#985（2019/6/28）：SEVENTEEN、ASTRO、Stray Kids、ITZY

#1017（2020/2/28）：BTS、ラビ（VIXX）、THE BOYZ、PENTAGON

#1034（2020/6/26）：SEVENTEEN、Stray Kids、NU'EST、NCT 127

※左から放送回・放送日・主な出演アーティスト

無料期間は5月9日午後11時59分まで

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