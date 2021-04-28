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エンゼルス大谷は４打数無安打　レンジャーズ戦

2021年4月28日 12時35分 (4月28日 13時42分更新)
　レンジャーズ戦の７回、三ゴロに倒れてベンチに戻ったエンゼルス・大谷＝アーリントン（共同）

　レンジャーズ戦の７回、三ゴロに倒れてベンチに戻ったエンゼルス・大谷＝アーリントン（共同）

　▽レンジャーズ―エンゼルス（２７日・アーリントン）
　エンゼルスの大谷は「２番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は右飛、右飛、空振り三振、三ゴロで打率は２割８分６厘。チームは１―６で敗れた。（共同）

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