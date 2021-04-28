▽レイズ―アスレチックス（２７日・セントピーターズバーグ）

レイズの筒香は「７番・一塁」で先発出場し、３打数１安打だった。内容は右翼線二塁打、四球、二ゴロ、二ゴロで打率は１割９分３厘。八回の守備からベンチに退いた。チームは４―３で勝った。（共同）

