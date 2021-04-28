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レイズの筒香は３打数１安打　アスレチックス戦

2021年4月28日 12時04分 (4月28日 13時41分更新)
　アスレチックス戦の２回、二塁打を放つレイズ・筒香＝セントピーターズバーグ（共同）

　アスレチックス戦の２回、二塁打を放つレイズ・筒香＝セントピーターズバーグ（共同）

　▽レイズ―アスレチックス（２７日・セントピーターズバーグ）
　レイズの筒香は「７番・一塁」で先発出場し、３打数１安打だった。内容は右翼線二塁打、四球、二ゴロ、二ゴロで打率は１割９分３厘。八回の守備からベンチに退いた。チームは４―３で勝った。（共同）

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