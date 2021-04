『Songs magazine vol.1』の表紙と巻頭特集を飾るKing & Prince

King & Princeが、5月13日に創刊される音楽専門誌『Songs magazine(ソングス・マガジン)vol.1』(リットーミュージック刊)の表紙と巻頭特集を飾ることが明らかになった。

同誌は、最新のヒット曲にスポットをあて、旬なアーティストの歌やこだわりを紹介。インビューや撮り下ろしショットも満載で、毎号話題曲のスコアも掲載される。

創刊号ではKing & Princeのほか、インタビューでHey! Say! JUMP(山田涼介、有岡大貴、八乙女光)、 美 少年らが登場。NEWS、Hey! Say! JUMP、Travis Japanのライブレポートや、人気番組の製作陣が語る音楽テレビ番組特集も。

ピアノスコアはKing & Prince「I promise」「君がいる世界」、Hey! Say! JUMP「ネガティブファイター」、NEWS「Love Story」が掲載される。

■『Songs magazine(ソングス・マガジン)vol.1』コンテンツ

・表紙巻頭インタビュー&撮り下ろしグラフ

King & Prince

・インタビュー

Hey! Say! JUMP(山田涼介、 有岡大貴、 八乙女光)、 美 少年、

岡崎体育、 wacci、 Non Stop Rabbit、 つばきファクトリー、 angela

・ライブレポート

NEWS、 Hey! Say! JUMP、 Travis Japan

・人気番組の製作陣が語る音楽テレビ番組特集

・ピアノスコア

King & Prince「I promise」「君がいる世界」

Hey! Say! JUMP「ネガティブファイター」

NEWS「Love Story」

関連キーワード 音楽