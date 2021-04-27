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中２―１神（２７日）　大野雄が今季初勝利

2021年4月27日 20時37分 (4月27日 20時55分更新)
　阪神戦に先発した中日・大野雄＝バンテリンドーム

　阪神戦に先発した中日・大野雄＝バンテリンドーム

　中日が連敗を３で止めた。大野雄が８回２安打１失点で今季初勝利。二回、佐藤輝に一発を浴びた以外は二塁を踏ませなかった。打線は六回に京田の犠飛で追い付き、七回に木下拓の適時打で勝ち越した。阪神は３安打に終わった。

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