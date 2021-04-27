西武が２分けを挟んでの連敗を６で止めた。０―１の四回に中村の２点適時打で逆転し、五回に源田の二ゴロの間に加点した。上間が５回を５安打１失点でプロ初勝利。増田が７セーブ目を挙げた。ロッテは打線がつながらなかった。