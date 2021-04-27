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西３―１ロ（２７日）　西武が連敗ストップ

2021年4月27日 20時25分 (4月27日 20時55分更新)
　４回西武１死二、三塁、中村が左前に逆転の２点打を放つ＝メットライフドーム

　４回西武１死二、三塁、中村が左前に逆転の２点打を放つ＝メットライフドーム

　西武が２分けを挟んでの連敗を６で止めた。０―１の四回に中村の２点適時打で逆転し、五回に源田の二ゴロの間に加点した。上間が５回を５安打１失点でプロ初勝利。増田が７セーブ目を挙げた。ロッテは打線がつながらなかった。

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