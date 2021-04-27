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東名高速で多重衝突事故　６人軽傷、神奈川県

2021年4月27日 19時02分 (4月27日 19時40分更新)
　東名高速道路上り線で起きた、大型観光バスや乗用車などが衝突した事故現場＝２７日午後、神奈川県海老名市（共同通信社ヘリから）

　東名高速道路上り線で起きた、大型観光バスや乗用車などが衝突した事故現場＝２７日午後、神奈川県海老名市（共同通信社ヘリから）

　２７日午後３時４０分ごろ、神奈川県海老名市の東名高速道路上り線で、車５台が絡む衝突事故が起きた。県警や地元消防によると、男女６人が搬送されたがいずれも軽傷。
　県警によると、現場は片側４車線。事故は一番右の追い越し車線で起きた。詳しい原因を調べている。
　この事故で、東名高速上り線の海老名ジャンクション―綾瀬スマートインターチェンジ間が通行止めとなった。

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