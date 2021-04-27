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【中日スタメン】根尾5試合ぶりスタメン復帰「8番・右翼」　連敗ストップへエース大野雄が虎退治だ！

2021年4月27日 17時17分

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守備練習する根尾

守備練習する根尾

　◇27日　中日―阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）
　予定されているスターティングメンバーが試合前に発表され、中日は25日のヤクルト戦（神宮）を「背中の張り」で欠場した大島洋平外野手（35）が「1番・中堅」で2戦ぶり復帰。根尾昂内野手（21）は5試合ぶりに「8番・右翼」でスタメン入りした。先発はエース大野雄大投手（32）は、阪神に対しては本拠地では2015年5月から6連勝中と好相性。チームの連敗ストップと、自身の今季初勝利を目指す。
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・西勇
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・大野雄

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