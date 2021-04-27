【中日スタメン】根尾5試合ぶりスタメン復帰「8番・右翼」 連敗ストップへエース大野雄が虎退治だ！
2021年4月27日 17時17分
◇27日 中日―阪神戦（バンテリンドームナゴヤ）
予定されているスターティングメンバーが試合前に発表され、中日は25日のヤクルト戦（神宮）を「背中の張り」で欠場した大島洋平外野手（35）が「1番・中堅」で2戦ぶり復帰。根尾昂内野手（21）は5試合ぶりに「8番・右翼」でスタメン入りした。先発はエース大野雄大投手（32）は、阪神に対しては本拠地では2015年5月から6連勝中と好相性。チームの連敗ストップと、自身の今季初勝利を目指す。
【阪神】
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・西勇
1番・中・近本
2番・二・糸原
3番・一・マルテ
4番・三・大山
5番・左・サンズ
6番・右・佐藤輝
7番・捕・梅野
8番・遊・山本
9番・投・西勇
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・大野雄
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・捕・木下拓
8番・右・根尾
9番・投・大野雄
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