Netflix初の公式VTuber「N子・メイ・黒野」誕生 中の人は社員
2021年4月27日 10時00分 (4月27日 11時06分更新)
Netflixは27日、ネトフリアニメ公式VTuber「N子（発音：エヌコ）・メイ・黒野」を発表した。アニメが大好きなNetflix社員が自らN子を演じ、作品により深く切り込んだ制作秘話など、社員ならではの親しみやすさで、アニメファンと向き合い、口コミ風に作品やサービスを紹介していく。
世界中に広がるアニメファンとの交流を加速させるため、彼女を起用した、日本語を含む多言語でコンテンツを配信するネトフリアニメ公式YouTubeで、新たに毎週配信する『The N-ko Show（発音：ザ・エヌコ・ショウ）』（初回配信4月30日午前10時）をはじめとするYouTube番組を展開する。Netflix以外でも視聴者がネトフリアニメとの接点を持ってもらうことを狙いとしている。
■プロフィール
フルネーム： N子・メイ・黒野
N子とは： 羊の生命体
職業： ネトフリアニメ部マネージャー
生年月日： 1997年8月29日（Netflix創業日）
年齢： 24歳
身長： 162cm
母親 (illustrator): フブキ
父親 (3D model creator): つみだんご
出身地： アメリカ合衆国
カリフォルニア州、ロスガトス
中の人： Netflix社員
得意な言語： 日本語と英語、12か国語の字幕対応
ハッシュタグ：
制作会社: Xenotoon Inc.
フルネーム： N子・メイ・黒野
N子とは： 羊の生命体
職業： ネトフリアニメ部マネージャー
生年月日： 1997年8月29日（Netflix創業日）
年齢： 24歳
身長： 162cm
母親 (illustrator): フブキ
父親 (3D model creator): つみだんご
出身地： アメリカ合衆国
カリフォルニア州、ロスガトス
中の人： Netflix社員
得意な言語： 日本語と英語、12か国語の字幕対応
ハッシュタグ：
制作会社: Xenotoon Inc.
■今後の活動予定
○新番組：『The N-ko Show』
ネトフリアニメ公式Youtubeで毎週金曜日午前10時（日本時間）配信
初回配信は4月30日（金）午前10時（日本時間）。1週間を振り返り、様々な作品を横断的に紹介。ファンとのコミュニケーションを高めるニュースバラエティーのような企画。
○新番組：『The N-ko Show』
ネトフリアニメ公式Youtubeで毎週金曜日午前10時（日本時間）配信
初回配信は4月30日（金）午前10時（日本時間）。1週間を振り返り、様々な作品を横断的に紹介。ファンとのコミュニケーションを高めるニュースバラエティーのような企画。
○新企画：N子のおすすめアニメ
ネトフリアニメ公式Youtubeで不定期配信
初回配信は5月1日（土）午前10時（日本時間）。Netflixオリジナルアニメシリーズ「天空侵犯」を拡大解説！ N子がアニメファンにおすすめしたい１作品をピックアップしてファン目線で紹介していく企画。
ネトフリアニメ公式Youtubeで不定期配信
初回配信は5月1日（土）午前10時（日本時間）。Netflixオリジナルアニメシリーズ「天空侵犯」を拡大解説！ N子がアニメファンにおすすめしたい１作品をピックアップしてファン目線で紹介していく企画。
● 新企画：N子が聞いた！制作秘話
○ ネトフリアニメ公式Youtubeで不定期配信
初回配信は近日中に発表予定。声優やクリエイターにインタビューし入手した1作品の制作秘話を紹介。
○ ネトフリアニメ公式Youtubeで不定期配信
初回配信は近日中に発表予定。声優やクリエイターにインタビューし入手した1作品の制作秘話を紹介。
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