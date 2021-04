EXILE監修の公式レモンサワーのDNAを引き継いだノンアルコールソフトドリンク『LEMON SODA SQUAD from NAKAMEGURO』

EXILE監修の公式レモンサワー『LEMON SOUR SQUAD』のDNAを引き継いだ新商品が、「#WE ARE THE SQUAD」として仲間入りすることが決定した。ノンアルコールソフトドリンク『LEMON SODA SQUAD from NAKAMEGURO』(レモンソーダスクワッド)やレモン味のお菓子が新発売される。

EXILEメンバーが監修し、LDH JAPAN、宝酒造、ローソンが共同開発したEXILE公式レモンサワー『LEMON SOUR SQUAD』は、昨年1月1日に発売されるや、わずか1ヶ月で100万本を突破するローソンの大ヒット商品に。

そして今回は、アルコールを飲めない人や未成年に向け、ローソン、ポッカサッポロフード&ビバレッジとの共同開発によって、ノンアルコールのソフトドリンク『LEMON SODA SQUAD from NAKAMEGURO』が誕生した。味づくりにおいては、「ただおいしいだけではなく、LDHグループならではのカッコよさ、楽しさ、情熱等のイメージも大切に」したといい、複数のレモン果汁、レモンピューレ、レモンピールエキスといった原料を使用。果汁感アップのために、シークワーサー果汁を使用した。

さらに『LEMON SOUR SQUAD』に合うお菓子も開発。湖池屋から『スコーン 唐揚げレモン味』と『スティックポテト 塩レモン味』、亀田製菓から『亀田の柿の種 レモン味100%』と『手塩屋ミニ レモン味』が、いずれもきょう26日から順次発売される。これを皮切りに、「#WE ARE THE SQUAD」を合言葉にしたさまざまな商品展開が始まる。

