台湾で生まれたコスメブランド『Ready to Shine』のアイシャドウが、全国のアインズトルペ約50店舗で4月22日より発売。不思議の国のアリス、白雪姫など”童話の世界”をイメージして華やかにつくられたパッケージが特徴で、「Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?(鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?)」というメッセージも刻まれた遊び心あふれる作りになっている。

同ブランドのコスメは、天然の原料を使用して生産されている。メイクだけではなく、”肌をしっかりケア”して内から外まできれいになることを目指している。

商品ラインアップは、「童話モチーフ」と「銀河系モチーフ」のパレット。童話の本をモチーフにしたパレットは、アジア女性の肌色に馴染むカラーを開発。パウダーが緻密なため、毛穴を目立たなくしてくれる。ビタミンEとホホバオイルを配合しており、メイクと同時にスキンケアも可能。

銀河系パレットは、“広い宇宙で個性的な輝きを放つ星々のように、女性達もまた、一人ひとり輝いてる“という思いが込められている。マットやパールなど、様々な質感のカラーを自由に組み合わせることで、より自分らしいメイクに仕

上げることができる。

『Ready to Shine』は全国のドラッグストア、バラエティショップ、ECサイトなどで販売中。また、4月22日より全国のアインズトルペ約50店舗で発売中。

