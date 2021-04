『第93回アカデミー賞』の授賞式が米ロサンゼルス時間25日(日本時間26日)、米ロサンゼルスで行われた。コロナ禍での開催となり、会場を従来のハリウッド・ドルビーシアターからロサンゼルスのユニオンステーションに変えたり、ロンドン、パリ、韓国と中継をつないだりと、さまざまな工夫を施しながら、授賞式は進行。ところが、最後に予期せぬ出来事が起きた。

通常であれば、アカデミー賞最高の名誉である作品賞の発表がラストを飾るのだが、今回は主演女優賞・主演男優賞の前に発表があり、クロエ・ジャオ監督の『ノマドランド』が受賞した。その後、主演女優賞を『ノマドランド』のフランシス・マクドーマンが受賞。彼女のスピーチまではよかったのだが、問題はその後に。

今回の大トリとなる主演男優賞に、『ファーザー』のアンソニー・ホプキンス(83)の名前がコールされると、授賞式の中継番組(ABC)が強制終了(?)、急きょエンドロールが流れる事態に。

日本で現地の中継番組を紹介していたWOWOWの番組のジョン・カビラも困惑を隠せなかった。なんでも、主演男優賞にノミネートされていた故チャドウィック・ボーズマン(『マ・レイニーのブラックボトム』)が受賞するのではないか、という憶測のもと、ボーズマンさんの追悼を兼ねた演出を考えていたのではないか、と。まさにふたを開けたら、アンソニー・ホプキンス。彼のもとには、スタッフを派遣していなかったのか、スピーチもなにもないまま番組は終了した。

アカデミー賞史上最高齢で主演男優賞に輝いたアンソニー・ホプキンスは、現地時間今月10日に開催された「第73回英国アカデミー賞(BAFTA)」でもボーズマンさん、『サウンド・オブ・メタル ~聞こえるということ~』のリズ・アーメッド、『アナザーラウンド』のマッツ・ミケルセンといった強豪たちを退け、主演男優賞を受賞。BAFTAの授賞式には登場せず、その時何をしていたか、も話題になった。実は、自分が受賞するとは思っておらず、滞在先のホテルで授賞式の中継も見ずに絵を描いていたそうで、フロリアン監督からメールが届き自分の受賞を知ったという。今回は家族とウエールズに滞在しているらしいが…。続報が待たれる。

NEW ZEALAND TRUST CORPORATION AS TRUSTEE FOR ELAROF CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION TRADEMARK FATHER LIMITED F COMME FILM CINE-@ ORANGE STUDIO 2020

関連キーワード 映画