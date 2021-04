『第93回アカデミー賞』授賞式が現地時間25日、米・ロサンゼルスで開催され、『ジューダス・アンド・ザ・ブラック・メサイア(原題)』のダニエル・カルーヤが助演男優賞では初、自身2回目(『ゲット・アウト』(2017年)で主演男優賞)のノミネートで初受賞した。

同映画は、ブラックパンサー党の指導者フレッド・ハンプトンと、同党に潜入した青年ウィリアム・オニールの実録映画。フレッド・ハンプトンはなぜ惨殺されなければならなかったのか、衝撃的な実話に基づき真相に迫る。ダニエル・カルーヤやラキース・スタンフィールドが出演し、シャカ・キングが監督を務めた。本作は、ブラック・ライブズ・マター(Black Lives Matter、略称:BLM)など、人種・人権について注目が集まっている今の時代だからこそ描けた物語と言われている。日本では今夏にレンタルリリース予定。

今回のアカデミー賞は、ロサンゼルスのユニオンステーションの広々としたコンコースにステージや関係者が座る椅子とテーブルを設置した会場をメインに、ロンドン、パリなど各所と中継を結んで進行。授賞式の参加者はワクチン接種と検査を受け、「カメラが回っている時だけマスクなし」で映画最高峰の祭典を盛り上げた。従来の授賞式会場であるハリウッドのドルビーシアターにゲストの姿はなく、プレゼンターのブライアン・クランストンが「また、ここに帰ってくる」とパンデミックからの復興を誓った。

In Theaters and HBO Max February 12, 2021(C)2020 Warner Bros. Entertainment Inc., MACRO JWMH, LLC, Participant Media, LLC and BRON Creative USA, Corp. All rights reserved.

関連キーワード 映画