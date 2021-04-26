King ＆ Prince「Magic Touch」MV公開 HIP HOPナンバーで全米最強ダンサーとタッグ
2021年4月26日 09時33分 (4月26日 11時07分更新)
人気グループ・King ＆ Princeの7thシングル「Magic Touch／Beating Heart」から、「Magic Touch」のミュージックビデオ（MV）がきょう26日正午に公開される。
今作シングルのテーマは「ダンス」で、「Magic Touch」は最先端なトラックに乗せた全編英語詞のリリックで構成されたクールなHIP HOPナンバー。振付けはHip Hop International World ChampionでHIP HOP界の“Top of Topダンサー”メルビン・ティムティムが担当。全米最強ダンサーとタッグを組んだパフォーマンスとなる。
すでにMVが公開されている「Beating Hearts」は、ダンサブルでファンキーなナンバー。UHA味覚糖『ぷっちょ』のCMソングに起用され、CMでは、キンプリがキレのあるダンスを披露している。
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