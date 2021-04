スタバの一部店舗で発売されている『コーヒー&クリーム フラペチーノ with コーヒークリームスワール』

現在日本上陸25周年を記念して限定フラペ―チーノやグッズを多数展開しているスターバックス コーヒー。14日に発売した『コーヒー ティラミス フラペチーノ』や『ティー ティラミス フラペチーノ』は話題を集め、売り切れ店が続出。そんな中、同商品の代わりに楽しめる『コーヒー & クリーム フラペチーノ with コーヒークリーム スワール』が登場している。

『コーヒー & クリーム フラペチーノ with コーヒークリーム スワール』は、ほろ苦く、ほんのり甘いコーヒー風味のホイップクリームと、コーヒーとミルクにチョコレートチップをブレンドしたフローズンドリンクを組み合わせた1杯。カップからのぞくチョコレートとコーヒーのマーブル模様も印象的だ。たっぷりのコーヒークリームとチョコレートチップの食感を楽しむことができる。

ホットドリンクとして、『コーヒークリーム ラテ』もおすすめ。バニラシロップと濃厚な味わいのエスプレッソをスチームミルクと合わせ、仕上げにホイップクリームをトッピング。

同社では25周年のメッセージとして、「The Power of Coffee. The Power of Connection. (コーヒーの力はつながりの力)」を掲げており、ルーツであるコーヒーの魅力を最大限に詰め込んだドリンクを展開中。ドリンクメニュー以外にも、フードやグッズでもコーヒーを感じられるアイテムがそろっている。

『コーヒー & クリーム フラペチーノ with コーヒークリーム スワール』は、Tallサイズのみ605円、『コーヒークリーム ラテ』はShortサイズ473円からVentiサイズ605円で販売。価格はすべて税込み。

