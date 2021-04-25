「NHKマイルC」グレナディアガーズ、バスラットレオン、ホウオウアマゾンなど25頭がエントリー
2021年4月25日 18時32分
JRAは25日、「第26回NHKマイルC」（G1・5月9日・東京・芝1600メートル）の特別登録馬を発表した。昨年の朝日杯FSをレコード勝ちしたグレナディアガーズをはじめ、ニュージーランドTを5馬身差で圧勝したバスラットレオン、アーリントンCを制したホウオウアマゾンなど25頭がエントリー。フルゲートは18頭で現在はランドオブリバティまでが出走できる。登録馬は次の通り。
【優先出走馬】
シティレインボー（牡、栗東・池添兼）
タイムトゥヘヴン（牡、美浦・戸田）
バスラットレオン（牡、栗東・矢作）
ホウオウアマゾン（牡、栗東・矢作）
リッケンバッカー（牡、栗東・西村）
レイモンドバローズ（牡、栗東・上村）
【収得賞金順】
（7）グレナディアガーズ（牡、栗東・中内田）
（8）ルークズネスト（牡、栗東・浜田）
（9）エリザベスタワー（牝、栗東・高野）
（10）ピクシーナイト（牡、栗東・音無）
（11）シュネルマイスター（牡、美浦・手塚）
（11）ショックアクション（牡、栗東・大久保）
（13）アナザーリリック（牝、美浦・林）
（13）ヴェイルネピュラ（牡、美浦・大竹）
（13）ソングライン（牝、美浦・林）
（16）ロードマックス（牡、栗東・藤原英）
（17）ゴールドチャリス（牝、栗東・武幸）
（17）ランドオブリバティ（牡、美浦・鹿戸）
（19）ヴィジュネル（牡、栗東・渡辺）
（19）グレイイングリーン（牡、栗東・池江）
（19）スペシャルドラマ（牡、美浦・宮田）
（19）ダディーズビビッド（牡、栗東・千田）
（19）ニシノアジャスト（牡、美浦・小手川）
（19）ワザモノ（牡、美浦・尾関）
（25）ヴィアルークス（牡、栗東・藤原英）
※収得賞金順の馬名横の数字は出走可能順。
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