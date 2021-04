『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』ほかガンダムシリーズ17作品をdTVにて配信開始

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が5月7日に公開されるのを記念して、映像配信サービス「dTV」できょう25日から『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』ほかガンダムシリーズ17作品の配信が開始される。

今回配信される作品は、テレビアニメ『機動戦士ガンダム』を再編集した『劇場版 機動戦士ガンダム』3作品をはじめ、『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』、『機動戦士Zガンダム A New Translation』。

シリーズ1作目『機動戦士ガンダム』から続く、アムロ・レイと宿敵シャア・アズナブルの最後の戦いを描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』や、『機動戦士ガンダム』と『機動戦士Zガンダム』の間の時間軸を繋ぐ物語である『機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光』など、話題となった劇場作品も。

さらに、『機動戦士ガンダム』と同じ宇宙世紀0079年を時代背景に、太田垣康男氏が描いた漫画をアニメーション化した『機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY』や『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』も登場する。

■今回配信される17作品

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 青い瞳のキャスバル』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN III 暁の蜂起』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN IV 運命の前夜』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN V 激突 ルウム会戦』

『機動戦士ガンダム THE ORIGIN VI 誕生 赤い彗星』

『劇場版 機動戦士ガンダム』

『劇場版 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』

『劇場版 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』

『機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY』

『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』

『機動戦士ガンダム0083 ジオンの残光』

『機動戦士Ζガンダム -星を継ぐ者-』

『機動戦士ΖガンダムII -恋人たち-』

『機動戦士ΖガンダムIII -星の鼓動は愛-』

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』

『機動戦士ガンダムNT』

