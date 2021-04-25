『ウマ娘』声優が集結、8月に大型リアルイベント開催 【出演者一覧公開】
2021年4月25日 10時09分 (4月25日 12時06分更新)
人気スマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報などが発表された。
チーム＜シリウス＞の物語を描いたメインストーリー第3章が26日に公開予定。今回の主人公はウイニングチケットで、第3章の公開にあわせて、新たな楽曲「涙ひかって明日になれ！」も追加予定となり、同楽曲のショートVerがYouTubeにて公開された。メインストーリークリアで手に入るSSRサポートカードはウイニングチケット。
26日よりガチャに登場する新たな育成ウマ娘「★3[Nevertheless]ナリタタイシン」と、サポートカードガチャに登場する新たなサポートカードのイラストを公開。新サポートカードは、SSR「ヤエノムテキ」、SR「ゼンノロブロイ」。
そのほか、8月28日（土）、29日（日）の2日間にわたって開催予定の大型リアルイベント「ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE」の“出走者”、チケット情報を解禁した。東京ガーデンシアターにて、チケット価格は全席指定8800円（税込）。
■28日参加者
和氣あず未 （スペシャルウィーク役）
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
高柳知葉（オグリキャップ役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
大坪由佳 （タイキシャトル役）
前田玲奈 （グラスワンダー役）
髙橋ミナミ （エルコンドルパサー役）
徳井青空 （テイエムオペラオー役）
衣川里佳 （ナリタブライアン役）
青木瑠璃子 （エアグルーヴ役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
星谷美緒 （マヤノトップガン役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
三澤紗千香 （サクラバクシンオー役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
首藤志奈 （ハルウララ役）
新田ひより （マチカネフクキタル役）
和氣あず未 （スペシャルウィーク役）
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
高柳知葉（オグリキャップ役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
大坪由佳 （タイキシャトル役）
前田玲奈 （グラスワンダー役）
髙橋ミナミ （エルコンドルパサー役）
徳井青空 （テイエムオペラオー役）
衣川里佳 （ナリタブライアン役）
青木瑠璃子 （エアグルーヴ役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
星谷美緒 （マヤノトップガン役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
三澤紗千香 （サクラバクシンオー役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
首藤志奈 （ハルウララ役）
新田ひより （マチカネフクキタル役）
■29日参加者
和氣あず未 （スペシャルウィーク役）
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
大西沙織 （メジロマックイーン役）
田所あずさ （シンボリルドルフ役）
長谷川育美 （ミホノブルボン役）
前田佳織里 （ナイスネイチャ役）
佐伯伊織 （キングヘイロー役）
田澤茉純 （イクノディクタス役）
のぐちゆり （メジロパーマー役）
花井美春 （ツインターボ役）
立花日菜 （サトノダイヤモンド役）
矢野妃菜喜 （キタサンブラック役）
和氣あず未 （スペシャルウィーク役）
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
大西沙織 （メジロマックイーン役）
田所あずさ （シンボリルドルフ役）
長谷川育美 （ミホノブルボン役）
前田佳織里 （ナイスネイチャ役）
佐伯伊織 （キングヘイロー役）
田澤茉純 （イクノディクタス役）
のぐちゆり （メジロパーマー役）
花井美春 （ツインターボ役）
立花日菜 （サトノダイヤモンド役）
矢野妃菜喜 （キタサンブラック役）
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