櫻坂46の2ndシングル「BAN」が、初週37.4万枚を売り上げ、4月20日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2020/12/21付での1stシングル「Nobody’s fault」【※1】に続き、2作連続通算2作目の1位に。シングルの初週売上30万枚超えは、今年度6組目【※2】【※3】、女性アーティストでは今年度3組目となった。

1位: BAN / 櫻坂46

2位: Nothin’ but funky / A.B.C-Z

3位: Take a picture/Poppin’ Shakin’ / NiziU

4位: Chilly Chili Sauce / WANIMA

5位: 恋落ちフラグ / SKE48

6位: THE IDOLM@STER SHINY COLORS L@YERED WING 01(Resonance+) / シャイニーカラーズ

7位: 独り言で語るくらいなら / STU48

8位: All For You / CIX

9位: Soul salvation / 林原めぐみ

10位: 無敵☆moment / Peaky P-key

【※1】「デビュー(1st)シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外

【※2】今年度は2020/12/28付からスタート

【※3】今年度シングル初週売上が30万枚超えを記録したアーティスト他作品:King & Prince「I promise」(2020/12/28付)、Snow Man「Grandeur」(2021/2/1付)、乃木坂46「僕は僕を好きになる」(2021/2/8付)、SixTONES「僕が僕じゃないみたいだ」(2021/3/1付)、NiziU「Take a picture/Poppin’ Shakin’」(2021/4/19付)

