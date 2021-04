Amazon プライム会員向けの動画配信サービス「Amazon Prime Video」にて、日本初上陸の新作韓国ドラマ3作品を独占配信すると発表した。30日から『だから俺はアンチと結婚した』、5月23日から『ハッシュ~沈黙注意報~』、6月23日から『Oh!ご主人様~恋ができない僕とカノジョの同居生活~』を、それぞれ配信開始する。

『だから俺はアンチと結婚した』は、企画段階からドラマとWebマンガが同時にスタートした作品で、K-POPの歴史を新たに刻む世界的トップスター、フジュンと彼の公式アンチで雑誌記者イ・グニョンのスリリングあふれる日常を描いたロマンティック・コメディ。すでにLINEマンガで、数週間連続トップ10にランキング入りもした注目作の実写版が、韓国本国公開とほぼ同時に日本でも楽しめる。

主演は、『EXIT』(2018年)や『恋のトリセツ~フンナムとジョンウムの

恋愛日誌~』(18年)などの人気作品に出演して日本でもファンが多く、5月に軍からの除隊を予定している期待の若手俳優チェ・テジュンと、K-POP ガールズグループ少女時代のメンバーとして一世を風靡(ふうび)、『元カレは天才詐欺師~38師機動隊~』(16年)や『今日、妻やめます~偽りの家族~』(17年)で主演を務め実力派女優としても活躍中のスヨンが初タッグ。

キービジュアルには、チェ・テジュン演じるK-POPのトップスター フジュンの姿が大きく映し出されている。振り返りざまに指をさすその仕草に、ファンならずとも“射止められたい”女性が続出しそうなビジュアルだ。

『ハッシュ~沈黙注意報~』は、新聞社で働く記者たちの良心や、葛藤などをリアルに描いた共感オフィスドラマ。主演を務めるのは映画『ユア・マイ・サンシャイン』(06年)や、映画『国際市場で逢いましょう』(15年)など大ヒット作品に次々出演している、ファン・ジョンミン。そして相方を務めるのは、同じくK-POPアイドルとして絶大な人気を誇り、映画『EXIT イグジット』(19年)など、数々の映画やドラマで主演を務め女優としても活躍している少女時代のユナ。

キービジュアルにはファン・ジョンミンが演じるやる気ゼロのベテラン記者ハン・ジュンヒョクと、ユナ演じる情熱的なインターン記者イ・ジスのキャラクターが描かれている。好対照な2人の性格が分かりやすく描かれており、韓国が誇る人気スターの共演に期待が高まる一枚となっている。

そして、『Oh!ご主人様~恋ができない僕とカノジョの同居生活~』は、恋愛を“しない”男性ドラマ作家と、恋愛が“できない”ラブコメ女優のドキドキ同居ラブロマンス。主演は、『この恋は初めてだから ~Because This is My First Life』(17年)や、『ビューティー・インサイド』(19年)などでラブコメ職人として名高いイ・ミンギと、『ジャスティス-復讐という名の正義-』(19年)や、映画『スウィンダラーズ』(18年)など数々のドラマや映画に出演し、日本でもモデルとして活躍しているK-POP ガールズグループAFTERSCHOOLのナナが務める。

キービジュアルに映し出されているのは、木漏れ日の中、イ・ミンギ演じるハン・ビスと、ナナが演じるオ・ジュインがお互いを見つめ合う姿。穏やかな時間の中、時が止まったかのようにお互いを想いあう様はとても印象的。ビジュアルからは幸せなオーラがあふれており、イケメンドラマ作家と誰もが羨むトップ女優の恋の行方に期待が膨らむ。

このほか、Prime Videoでは、続々と韓国ドラマのラインアップを発表。『交渉人~テロ対策特捜班~』(16年)のシン・ハギュン演じる傷を抱えた精神科医と、『この恋は初めてだから』(17年)のチョン・ソミンが演じる怒りを抑えられないミュージカル女優が織りなすヒーリングラブロマンス『霊魂修繕工』をはじめ、AFTERSCHOOLのナナがヒロインを演じ、会社やバイトを首になってしまった庶民派女子が、強い正義感をバネにして政治の世界に飛び込んでしまう痛快なポリ

ティカルラブコメディ『恋の始まりは出馬から!?~すべき就職はしないで出師表~』など、注目のタイトルもほかの動画配信サイトに先立ち、独占見放題配信される。

■『だから俺はアンチと結婚した』

配信開始日:4月30日(金)から毎週金曜・土曜 後6:00~各1話世界同時配信

話数:全16話

出演:チェ・テジュン、スヨン(少女時代)、ファン・チャンソン(2PM)、ハン・ジアン 他

(C) Godin Media and Warner Bros. (Korea) Inc.

■『ハッシュ~沈黙注意報~』

配信開始日:5月23日(日)

話数:本編16 話一挙配信

出演:ファン・ジョンミン、ユナ(少女時代)、ユソン、ソン・ビョンホ 他

(C)JTBC STUDIOs

■『Oh!ご主人様~恋ができない僕とカノジョの同居生活~』

配信開始日:年6月23日(水)

話数:本編16 話一挙配信

出演:イ・ミンギ、ナナ(AFTERSCHOOL)、カン・ミンヒョク(CNBLUE) 他

(C)2021MBC

■『霊魂修繕工』

配信開始日:5月1日(土)

話数:本編16 話一挙配信

出演:シン・ハギュン、チョン・ソミン

■『恋の始まりは出馬から!?~すべき就職はしないで出師表~』

配信開始日:年6月1日(火)

話数:本編16話一挙配信

出演:ナナ(AFTERSCHOOL)、パク・ソンフン

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がある。

関連キーワード エンタメ総合