【中日スタメン】平田が「7番・右翼」で8試合ぶり先発 根尾は2試合ぶりベンチスタート
2021年4月22日 16時55分
◇22日 DeNA―中日（横浜）
試合前にスターティングメンバーが発表され、平田良介外野手（33）が「7番・右翼」で13日の巨人戦以来、8試合ぶりにスタメン復帰。前日の21日には、17試合ぶりのタイムリーとなる三塁打を右翼線へ放った。根尾昂内野手（21）は、2試合ぶりにベンチスタート。
初勝利を目指す福谷浩司投手（30）が、チームの今季初の連勝と3連戦のカード勝ち越しをかけて先発マウンドに上がる。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・平田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・平田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷
【DeNA】
1番・中・関根
2番・遊・柴田
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・一・ソト
6番・三・宮崎
7番・二・牧
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口
1番・中・関根
2番・遊・柴田
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・一・ソト
6番・三・宮崎
7番・二・牧
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口
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