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【中日スタメン】平田が「7番・右翼」で8試合ぶり先発 根尾は2試合ぶりベンチスタート

2021年4月22日 16時55分

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試合前練習中にタッチするビシエドと阿部

試合前練習中にタッチするビシエドと阿部

◇22日　DeNA―中日（横浜）
　試合前にスターティングメンバーが発表され、平田良介外野手（33）が「7番・右翼」で13日の巨人戦以来、8試合ぶりにスタメン復帰。前日の21日には、17試合ぶりのタイムリーとなる三塁打を右翼線へ放った。根尾昂内野手（21）は、2試合ぶりにベンチスタート。
　初勝利を目指す福谷浩司投手（30）が、チームの今季初の連勝と3連戦のカード勝ち越しをかけて先発マウンドに上がる。
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・左・福田
4番・一・ビシエド
5番・三・高橋周
6番・二・阿部
7番・右・平田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷
【DeNA】
1番・中・関根
2番・遊・柴田
3番・右・オースティン
4番・左・佐野
5番・一・ソト
6番・三・宮崎
7番・二・牧
8番・捕・嶺井
9番・投・浜口

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