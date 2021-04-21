「怒り新党」一夜限り“復活”へ 新婚・有吉＆夏目にマツコから容赦ない質問
2021年4月21日 21時31分 (4月22日 06時06分更新)
4日に結婚を発表したお笑いタレントの有吉弘行（46）とフリーアナウンサー・夏目三久（36）が、23日放送のテレビ朝日系『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（後8：00）に出演することが同番組のインスタグラムで発表された。かつてマツコ・デラックスと3人で出演していた同局の番組『マツコ＆有吉の怒り新党』が一夜限りの復活を果たし、マツコから新婚の2人へ“容赦ない”質問がぶつけられる。
インスタグラムでは有吉、夏目、マツコの3ショットを掲載し、「祝！有吉結婚!!
夏目三久が緊急出演で『#怒り新党』が一夜限りの再結党！ マツコから結婚した2人に容赦ない質問が次々と！」と告知している。
夏目三久が緊急出演で『#怒り新党』が一夜限りの再結党！ マツコから結婚した2人に容赦ない質問が次々と！」と告知している。
『怒り新党』は2011年4月から17年3月まで放送されたバラエティー番組。結婚発表の際、2人の出会いは同番組がきっかけであったことが明かされていた。
【次回予告】純白ドレス姿のマツコが有吉弘行&夏目三久に容赦ない質問！
【写真】過去には交際報道も…有吉弘行＆夏目三久2ショット
【写真】直筆コメントで結婚を報告した有吉弘行＆夏目三久アナ
＜Twitterより＞SNSで続々と上がる有吉弘行&夏目三久への祝福コメント
【写真】局アナ時代には…夏目三久、ロングヘアでコスプレ姿を披露
【写真】過去には交際報道も…有吉弘行＆夏目三久2ショット
【写真】直筆コメントで結婚を報告した有吉弘行＆夏目三久アナ
＜Twitterより＞SNSで続々と上がる有吉弘行&夏目三久への祝福コメント
【写真】局アナ時代には…夏目三久、ロングヘアでコスプレ姿を披露
PR情報