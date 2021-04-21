4日に結婚を発表したお笑いタレントの有吉弘行（46）とフリーアナウンサー・夏目三久（36）が、23日放送のテレビ朝日系『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（後8：00）に出演することが同番組のインスタグラムで発表された。かつてマツコ・デラックスと3人で出演していた同局の番組『マツコ＆有吉の怒り新党』が一夜限りの復活を果たし、マツコから新婚の2人へ“容赦ない”質問がぶつけられる。

インスタグラムでは有吉、夏目、マツコの3ショットを掲載し、「祝！有吉結婚!!

夏目三久が緊急出演で『#怒り新党』が一夜限りの再結党！ マツコから結婚した2人に容赦ない質問が次々と！」と告知している。

『怒り新党』は2011年4月から17年3月まで放送されたバラエティー番組。結婚発表の際、2人の出会いは同番組がきっかけであったことが明かされていた。

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