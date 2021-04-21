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国内コロナ感染者数が５千人超え　１月２２日以来

2021年4月21日 18時25分 (4月21日 18時50分更新)
　東京・新宿をマスク姿で歩く人たち＝２１日午後

　東京・新宿をマスク姿で歩く人たち＝２１日午後

　国内で２１日に新たに報告された新型コロナウイルス感染者数が５千人を超えた。感染者数が５千人を超えたのは、１月２２日以来。

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